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Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan illerden yüz ölçümü en büyük olanı hangisidir?

Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan illerden yüzölçümü en büyük olanı hangisidir? ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Son bölümde Kenan İmirzalıoğlu’nun yarışmacıya sorduğu soru ise merak konusu oldu. İşte o sorunun cevabı...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 22:04 Güncelleme 18 Şubat 2024, 22:49
Türkiye’de Karadeniz’e kıyısı olan illerden yüz ölçümü en büyük olanı hangisidir?

Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan illerden yüzölçümü en büyük olanı hangisidir? Yarışmanın yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular merakla araştırılmaya başlandı.

TÜRKİYE'DE KARADENİZ'E KIYISI OLAN İLLERDEN YÜZÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK OLANI HANGİSİDİR?

A- SAMSUN

B-TRABZON

C-KASTAMONU

D-İSTANBUL

CEVAP: KASTAMONU

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