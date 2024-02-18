Türkiye’de Karadeniz’e kıyısı olan illerden yüz ölçümü en büyük olanı hangisidir?

Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan illerden yüzölçümü en büyük olanı hangisidir? Yarışmanın yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular merakla araştırılmaya başlandı.
Türkiye'de Karadeniz'e kıyısı olan illerden yüzölçümü en büyük olanı hangisidir? Yarışmanın yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular merakla araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE'DE KARADENİZ'E KIYISI OLAN İLLERDEN YÜZÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK OLANI HANGİSİDİR?
A- SAMSUN
B-TRABZON
C-KASTAMONU
D-İSTANBUL
CEVAP: KASTAMONU