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Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’a Azerbaycanlı ünlü oyuncu Elşən Orucov dahil oldu. Peki Elşən Orucov, Oktay Kaynarca’nın başrolde yer aldığı dizide hangi karakteri canlandıracak? İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:16 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:18
Ben Bu Cihana Sığmazam dizisine Elşən Orucov sürprizi!

Başarılı oyuncu dizide Gardaşov'un (Ozan Akbaba) Romanya'da gizli bir merkezde tutulan kardeşi Reşad karakterine hayat verecek.

13 Şubat Salı günü yayınlanacak bölümde izleyicilerin karşısına çıkacak oyuncu, Azerbaycan'da birçok önemli projelerde yer aldı.

Yapımcılığını KYN Yapımevi'nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu dizinin senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme alıyor.Başrollerini Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın paylaştığı dizinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Ben Bu Cihana Sığmazam Salı saat 20.00'de atv ekranlarında.

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