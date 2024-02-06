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Safir 24. bölüm fragmanı yayınlandı: Cinayeti üstlenmiş!

ATV’nin sevilen dizisi Safir, dün akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Milyonları ekrana kilitleyen bölümün ardından merakla beklenen fragman da yayınladı. Safir 24. bölüm fragmanına Feraye’nin “Cinayeti üstlenmiş!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 24. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi 06 Şubat 2024, 10:16 Güncelleme 06 Şubat 2024, 10:16
Safir 24. bölüm fragmanı yayınlandı: Cinayeti üstlenmiş!

ATV ekranlarında yayınlanan Safir 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Feraye'nin "Cinayeti üstlenmiş!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

Safir 24. bölüm 1. fragmanı yayınlandı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ömer ve Şermin için düzenlenen yemek davetine el ele katılan ve bir çift gibi görünen Feraye ve Ateş, geceye damgasını vurur. Yaman dayanamaz ve Feraye'ye tüm bu olanlar için hesap sorar.

Feraye'yi oynamaya zorladığı evlilik oyunundan sonra Güneş'e bir açıklama borçlu olan Ateş, ona karşı ikili oynar. Feraye'nin Ateş'e tamamen boyun eğmek ve Yaman'dan vazgeçmek gibi bir niyeti yoktur. Ateş'in elindeki Yaman'ın itiraf videosunu bulmak ister. Bunun için beklenmedik birinden yardım alır.

Büyük Hala Kamuran, Gülsoy ailesinin başına gelenleri öğrenmek isteyince aile arasında zorlu bir yüzleşme yaşanır. Kamuran kontrolü ele almak ister. Şirketi ele geçirmek için tüm kozlarını oynayan Ateş, Yaman tarafından hüsrana uğrar.

Ateş ve Feraye evliliğine dair Gülfem'in kafasında soru işaretleri oluşur. Bu durumun üstüne giderken Gülfem'in başına gelenler herkesi şoka uğratır.

Annesine olanlardan Ateş'i sorumlu tutan Yaman, Ateş'le ilgili elindeki gizli bilgiyi kullanmaya karar verince işler oldukça karışır.

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