Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Aile karışıyor!

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar.

Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.