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Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Aile karışıyor!

Başrolünde Oktay Kaynarca’nın yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 56. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi 05 Şubat 2024, 11:55 Güncelleme 05 Şubat 2024, 11:55
Ben Bu Cihana Sığmazam 56. bölüme dair detaylar ortaya çıktı: Aile karışıyor!

Tutuklu yargılanmak için cezaevine giren Leyla'yı içeride iyi günler beklememektedir. Koğuşta Töze adında bir kadın daha ilk günden ona rahatsızlık verme başlar.

Cezayir, Leyla'nın deposuna uyuşturucu koyan kişinin Erman ya da onun görevlendirdiği Gedikali olduğunu düşünmektedir. Karısının masumiyetini kanıtlamak için hemen harekete geçer.

Erman'ın önceliği ise Tazıyev'i Atakan'ın elinden kurtarmaktır. Müfit'in yardımıyla Tazıyev'in cezaevine nakil bilgilerini öğrenerek konvoya saldırma planı yapar.

Öte yandan babasıyla bir kez daha kavga eden Gülcan Amerika'ya kesin olarak dönme kararı verir.

Fakat önce Erman'ın kasasında duran Gardaşov'un kardeşiyle ilgili bir dosyayı alarak sevdiği adama götürür.

Gardaşov dosyaya bakınca Gülcan'ın ona çok büyük bir iyilik yaptığını anlar. Dosyada kardeşinin tutulduğu CIA tesisinin yeri yazmaktadır.

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