1-10 arasındaki tüm tam sayılara kalansız bölünebilen en küçük pozitif tam sayı hangisidir? sorusu için araştırmalar hızlandı. ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster, her hafta izleyicilere birbirinden heyecanlı anlar yaşatmaya devam ediyor. Yarışmanın yeni bölümü, izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular merakla araştırılmaya başlandı.

1-10 ARASINDAKİ TÜM TAM SAYILARA KALANSIZ BÖLÜNEBİLEN EN KÜÇÜK POZİTİF TAM SAYI HANGİSİDİR?

A) 980

B) 1260

C)1800

D) 2520

CEVAP: D