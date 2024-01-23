Safir 22. bölüm fragmanı yayınlandı: Sen bile bile bu tuzağa nasıl düşersin!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Ateş, Yaman'ın cinayet itirafının ardından allak bullak olur. Bekir ona yeni bir anlaşma teklif eder.

Tüm bunlar olurken Feraye'nin yanına gelen bir isim, onu hayatının en büyük açmazlarından birine sürükler. Feraye daha bu şoku atlatamamışken Ateş onu boşanma davasıyla ilgili görüşmeye çağırır.