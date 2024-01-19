Kuruluş Osman 145. bölüm fragmanı nefes kesti: "Sizleri bu topraklara gömmezsem bana da Osman Bey demesinler!"

Kuruluş Osman 'ın 144. Bölümünde Görklü Han, Prenses Maria'yı arayıp bulamaması üzerine Osman Bey'den intikam almak için nökerleriyle Söğüt'ü bastı. Söğüt'teki acı kayıplar ve yaşanan yıkım, Osman Bey'in duygusal bir çıkmaza sürüklenmesine neden oldu. Görklü Han'ın yarattığı acı ve öfke karşısında Osman Bey'in gözleri intikam ateşiyle parladı.

Ağlayan küçük bir bebeği kucağına alan Osman Bey, "Prenses'i alamadın diye benim masum tebaama kıydın. Benim ahalime kıydın! Görklü Han, sana yemin olsun ki bunun hesabını soracağım! Allah şahidim olsun ki senden bunun intikamını alacağım! Öyle bir alacağım ki! Ey ahali, hiç tasa etmeyin! Bunun hesabını misliyle soracağız!" diye haykırdı.