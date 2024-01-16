SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm nefes kesecek: Cezayir evi terk ediyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ozan Akbaba (Gardaşov) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 53. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölümde yaşanacaklar...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ocak 2024, 10:08 Güncelleme 16 Ocak 2024, 10:08
Ben Bu Cihana Sığmazam 53. bölüm nefes kesecek: Cezayir evi terk ediyor!

Cezayir şüphelerinde haklı olduğunu öğrenir. Erman Barkan hayattadır. Ve intikamını almaya, Cezayir'i yok etmeye kararlıdır.

Bunun için ilk planı Cezayir'in fabrikalarını kapatıp onu silah üretimi yapamaz hale getirerek güçsüzleştirmektir. Cezayir'in ise hedefinde Vedat vardır.

Vedat'ı alıp Berfin'i öldürdüğünü itiraf ettirecektir. Cezayir bunlarla uğraşırken hiç beklemediği yerden darbe alır.

Müfit artık onun düşmanıdır. Cezayir için en zoru devletinin onu gözden çıkardığını görmek olur. Ama elbette bunun altında kalmayacaktır.

Diğer tarafta Suna'nın herkesten gizli Soysal'la evlenmeye kalkması eve bomba gibi düşer. Kızları yüzünden Leyla ve Cezayir büyük bir tartışma yaşar ve Cezayir evi terk eder.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar | 16 OCAK CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor! Emeklilere ek zam, enflasyon, fahiş fiyat ve terörle mücadele
Kassam Tugayları aylar sonra ilk kez ‘esirlerin akıbeti belli olacak’ diyerek paylaşmıştı: İsrailli üç rehineden haber geldi! Soykırımcının kara propagandası yine patladı
SON DAKİKA