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Ateş Kuşları hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

İlayda Alişan (Gülayşe), Hande Soral (Mercan), Burak Tozkoparan (Barbaros), Görkem Sevindik (Ali), Emin Gürsoy (Hacı Hafız), Gonca Cilasun (Hacer), Ahmet Saraçoğlu (Çatal) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Ateş Kuşları 38. bölümde neler yaşanacak?

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Giriş Tarihi 11 Ocak 2024, 15:08 Güncelleme 11 Ocak 2024, 15:08
Ateş Kuşları hayata yeniden tutunmaya çalışıyor!

atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 38. Bölümüyle 12 Ocak Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Her şeylerini kaybeden Ateş Kuşları için hayatlarında yeni bir dönem başlamıştır. Artık başlarını sokacak bir evleri dahi yoktur.

Yaşadıklarıyla daha da sarsılan Gülayşe bir kere daha ayağa kalkabilecek midir? Gülayşe'ye destek olmaya çalışan Barbaros ise uzun zamandır kaçtığı bir gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

Öte yandan tüm bu olanları, hayatlarının en mutlu günlerini yaşayan Ali ve Mercan'dan nasıl saklayacaklardır?

Hayata yeniden tutunmak için adım attıkları yerde, onları hangi büyük sınavlar beklemektedir?

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