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Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

atv ekranlarının Bozdağ Film imzalı sevilen dizisi Ateş Kuşları, 12 Ocak Cuma akşamı 20.00'de ekranlara gelecek olan 38. bölümüyle seyircisine yepyeni bir sayfa açıyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Ocak 2024, 14:40 Güncelleme 10 Ocak 2024, 14:40
Ateş Kuşları’nın yeni hikayesi! Dizinin kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oluyor!

Attığı bir imza sonucu tüm mal varlığını kaybeden Gülayşe, Ateş Kuşları'yla beraber yeni bir ev arayışına sürükleniyor. Bu durum, dizinin ana hikayesine farklı bir boyut kazandıracak ve izleyicilere duygusal bir yolculuk sunacak.

YENİ İSİMLER DAHİL OLUYOR
Genişleyen oyuncu kadrosu ve büyüyen hikayesiyle gündeme gelecek olan Ateş Kuşları, yeni ve gelişen hikayesiyle çok konuşulacak.

Diziye 'Çelik' karakteriyle Şahin Çelik, 'Seyfi' karakteriyle Mustafa Kırantepe, 'Ayça' karakteriyle Gökçem Çoban ve 'Su' karakteriyle Simay Eşme dahil oluyor.

Başarılı oyuncular, diziye taze bir soluk getirecek ve hikayenin gidişatına yeni dinamikler katacak.

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