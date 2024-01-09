SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kardeşlerim 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Çok güzelsin! Sana bayılıyorum...

Cumartesi akşamları ATV’de izleyici ile buluşan Kardeşlerim’in 112. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran ve sosyal medyada büyük ses getiren fragmana “Çok güzelsin! Sana bayılıyorum...” şeklindeki sözler damga vurdu. İşte Kardeşlerim 112. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Ocak 2024, 12:37 Güncelleme 09 Ocak 2024, 12:37
Kardeşlerim 112. bölüm fragmanı yayınlandı: Çok güzelsin! Sana bayılıyorum...

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim'in 112. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU??
Emel'in zehirlenmesiyle gözü dönen Ömer, hesap sormak üzere, soluğu Asiye'nin gündeliğe gittiği evde alır.

Hamile olduğunu öğrenen Suzan'ın kafası, epey karışık durumdayken; Oğulcan başta olmak üzere, tüm Eren ailesi, Fatma'nın yerini unuttuğu paraları aramaktadır.

Nebahat'in, Akif'le ilgili aldığı kararlardan geri dönmeye niyeti yoktur. Yeni bir iş bulan Asiye'nin karşısına, çalıştığı yerde beklenmedik birisi çıkar.

Akif, Süreyya ile evlenme eşiğinde olan Yaman'ı, açmaza sokacak bir hamle yapar. Tüm çocuklar ve aileler, yılbaşı coşkusu içindeyken, yeni bir belaya bulaşan Ömer, başına geleceklerden habersizdir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı hastanede ziyaret etti! Başkan Erdoğan telefonda görüştü
Meral Akşener’e Ekrem İmamoğlu operasyonu! CHP medyasının iddiasına yalanlama geldi | Bomba iddia: Kemal Bey’i yedik sıradaki Akşener
Fatih Camisi’nde kanlı provokasyon! 1 hafta arayla iki saldırı: Önce yumruk şimdi bıçak
SON DAKİKA