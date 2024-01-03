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Ateş Kuşları 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dünyanın en güzel evli çifti!

ATV’nin sevilen dizisi Ateş Kuşları’nın 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Ali ve Mercan’ın nikah masasına oturduğu fragmanda Gülayşe’nin “Dünyanın en güzel evli çifti!” sözleri dikkat çekti. İşte Ateş Kuşları 37. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi 03 Ocak 2024, 09:47 Güncelleme 03 Ocak 2024, 09:47
Ateş Kuşları 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Dünyanın en güzel evli çifti!

Cuma akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Ateş Kuşları'nın 37. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Ateş Kuşları'nın 36. Bölümünde Sultan'ın nişan günü altınlarını alıp kaçtığı eski nişanlısı Turgut, sonunda Sultan'ı buldu. Sultan'ı korkudan tir tir titreten Turgut, Sultan'ı geri almaya, 'Ateş Kuşları' ise vermemeye yeminlidir. Turgut ise Sultan'ı geri alabilmek ve aralarında takas yapabilmek için Gülayşe'yi kaçırdı. Turgut ve adamları tarafından rehin alınan Gülayşe, eve kapatıldı.

Turgut, Gülayşe'nin telefonundan Kara'yı görüntülü arayıp "Sultan'ı verin, kardeşinizi alın!" dedi. Nikah masasında birbirlerine evet demeye hazırlanan Ali ve Mercan, Gülayşe'nin kaçırılmasının şokuna uğradılar. O sırada hastanede yatan Barbaros'un durumu da giderek kritikleşti ve Barbaros'un kalbi durdu. Barbaros'un hastanede yaşadığı zorlu savaşı kazanıp kazanmayacağı ve Gülayşe rehin alındıktan sonra yaşanacaklar seyirci tarafından merak konusu oldu.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 36. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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