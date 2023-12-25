Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Her daim gölgelerden saldırırdın şimdi er gibi çık bakalım karşıma”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mehmet Bey, Holofira'yı kaçıran Orhan Bey'in peşine düşerek onları takip etti. Orhan Bey ve Mehmet Bey'in çatışacağını bilen Fatma Hatun, yaşananları o sırada konuşan Alaeddin Bey'e ve Gonca Hatun'a anlattı.
Orhan ve Mehmet'in çatışmasına dahil olan Alaeddin ve Gonca, ikilinin arasındaki gerginliği yatıştırmak isteseler de başaramadılar ve tam bu sırada Karacelasun'un öncülüğündeki Moğol nökerlerinin saldırısına uğradılar.
Ardından Orhan Bey, Alaeddin Bey ve Yunus Emre'nin yolları kesişti. Yunus Emre, beylere Veysel Karani ile ilgili bir rivayette bulundu ve nihayet adını açıkladı. Öte yandan Malhun Hatun, Holofira'yı yalnızca Müslüman olduğu takdirde gelin olarak kabul edeceğini söyledi.