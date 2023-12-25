Kuruluş Osman 142. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Her daim gölgelerden saldırırdın şimdi er gibi çık bakalım karşıma”

Osman Bey, yerini kendisi belirlemek şartıyla Yakup Bey ve diğer Türkmen Beyleri'ne harp divanı kurmak istediğini söyledi. Divana katılmadan önce Haçlıların, Moğollar'a silah taşıyan bir kervan gönderdiğini öğrenen Osman Bey, alplarıyla beraber kervanı vurdu.

Yakup Bey; divanın, postun ve sultanlığın ona ait olduğunu, yalnızca ordunun ve cenk meydanının Osman Bey'e ait olduğunu söyledi.

O sırada evlatlarının pusuya düştüğünü ve yaşanan çatışmada Gürbüz Alp'in şehit olduğunu öğrenen Osman Bey, bu kara haberi almasaydı Yakup Bey'in teklifini kabul edeceğini söyledi. "Av da benim, toy da benim! Yetmezse, senin de canını alacağım!" diyerek Yakup Bey'e rest çekti.