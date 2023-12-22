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Altın Kafes 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun!

ATV’nin sevilen dizisi Altın Kafes’in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Pazar akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına “Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun!” sözleri damga vurdu. İşte Altın Kafes 4. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 16:05 Güncelleme 22 Aralık 2023, 16:46
Altın Kafes 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun!

Kadrosunda Aytaç Şaşmaz (Onur), Şifanur Gül (Zeynep), Ebru Cündübeyoğlu (Nalan), Hayal Köseoğlu (Ahu), Hilmi Cem İntepe (Cihan) gibi sevilen isimlerin yer aldığı Altın Kafes'in 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Altın Kafes 4. Bölüm - 2. Fragman

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cihan havuza atlayarak Zeynep'i kurtarır. Cihan, bu yaşananın bir kaza olmadığından emindir. Zeynep'in geçirdiği kaza herkesi telaşlandırır.

Özellikle de Onur'u. Onur soğuk bir iş adamından sevgi dolu, telaşlı bir nişanlıya dönüşür. Zeynep ölümle burun buruna gelse de ilk kez Onur'un samimi duygularını görmekten mutludur.

Onur Beyoğlu'nun eşi olma yolunda adım adım ilerleyen Zeynep'in gözleri aşktan kör olmuştur.

Bu yolda ayağına takılacak sırlar, azılı düşmanlar, intikam ateşiyle yanıp tutuşanlar olduğunu aklından bile geçmemektedir.

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