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Ben Bu Cihana Sığmazam'a Cezayir'in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor! Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam'da

Yuvaya geri dönüyor! Oktay Kaynarca, Ebru Özkan Saban, Ali Seçkiner Alıcı, Ragıp Savaş, Burak Çelik ve İsmail Demirci'nin başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'da Cezayir'in sadık dostu geliyor... Ekranların başarılı oyuncusu Ozan Akbaba, Salı akşamlarını ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın kadrosuna dahil oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Aralık 2023, 13:33 Güncelleme 04 Aralık 2023, 13:33
Ben Bu Cihana Sığmazam’a Cezayir’in sadık dostu Emir Gardaşov geliyor! Ozan Akbaba Ben Bu Cihana Sığmazam’da

atv ekranlarının sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 5 Aralık Salı günü yayınlanacak.

Cezayir'in Malkaralı ve Süslü için verdiği süre dolmuştur. Malkaralı Süslü'yü saklandığı yerde bularak Cezayir'e karşı savaşmaları gerektiğini söyler.

Süslü çok korkmuş vaziyettedir ve yurt dışına kaçmayı düşünmektedir.

Malkaralı Cezayir'e saldırmak için Erman'dan yardım ister. Fakat Erman istediğini ona vermez.

İyice çaresiz kalan Malkaralı sahip olduğu bütün parasını GedikAli'ye vererek ondan adam alır ve Cezayir'e saldırmak için hazırlanmaya başlar.

Ancak Cezayir'in Malkaralı'dan farklı olarak onun için canını verecek kadar sadık bir dostu vardır; Emir Gardaşov.

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