Altın Kafes ekran yolculuğuna başladı ilk bölümüyle beğeni topladı! Yeni bir aşk doğuyor

Diğer yanda Ahu ile Nalan arasındaki soğuk savaşta Ahu'nun eline geçen kozla Nalan ve oğlu arasında büyük bir gerilim yaşandı. Onur'un holdingteki yeni atılımının basına sızmasına Nalan'ın sebep olması, Onur'u büyük bir hayal kırıklığına uğrattı.

Ahu, Nalan'a karşı zafer kazanmış olsa da geçmişinin bir anda karşısına çıkmasıyla allak bullak oldu. Seher, öldü bildiği Figen'i Ahu olarak görünce yılların hesabını sormak istedi. Ahu, Seher'i hayatından uzak tutmayı başaramayınca geri dönülmez bir yola girdi.

Zeynep içten içe Onur'a olan duygularından dolayı büyük bir heyecan yaşarken bir akşam Nalan'ın Zeynep'i, Onur'a gitmesine ikna etmesiyle Zeynep'in hayatı yeni bir yola girdi.

Ahu'nun bir anlık öfkeyle Seher'in ölümüne sebep olması ve o sırada Onur'un da olay yerinden geçerken kanlar içerisinde yatan Seher'i görmesi işlerin iyice karmaşık bir hal almasına sebep oldu. Altın Kafes 2.yeni bölüm fragmanı