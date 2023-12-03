Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Sacide Taşener ve yönetmen Cem Akyoldaş'ın bulunduğu kutlamada tüm ekip ilk bölüm heyecanını birlikte yaşayarak duygularını ifade etti. Başarılı bir işe imza attıklarının altını çizen ekip, izleyicileri ekran başına davet etti.



Beyoğlu ailesinin ihtişamlı evinde gerçekleştirilen kutlamada ilk bölüm pastası kahkahalar eşliğinde kesildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.

'Altın Kafes' şimdi atv ekranlarında!



Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.