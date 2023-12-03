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Milyonlar ekrana kitleniyor | Altın Kafes ilk bölümü ile ATV ekranlarında!

'Dizi atv'de izlenir' sloganıyla izleyenleri ekran başına kilitleyen atv'de yepyeni bir dizinin heyecanı başladı. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Şifanur Gül'ün yer aldığı Altın Kafes ilk bölümü ile bu akşam ATV ekranlarında başladı! Peki, Altın Kafes konusu nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte, Altın Kafes dizisi hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 03 Aralık 2023, 20:25 Güncelleme 03 Aralık 2023, 20:57
Milyonlar ekrana kitleniyor | Altın Kafes ilk bölümü ile ATV ekranlarında!

ATV'nin yapımını Arc Film'in üstlendiği, senaryosu Rahşan Çiğdem İnan tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda ise Cem Akyoldaş'ın oturduğu yeni dizisi 'Altın Kafes' bu akşam ilk bölümüyle ekrana geldi.

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ATV'nin yeni dizisi "Altın Kafes" İlk Bölümüyle ekranlarda!



'Altın Kafes' ekibi, aşk ve entrika dolu hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

'Onur' ile ailenin okulunda öğretmenlik yapan idealist 'Zeynep'in kesişen hayatlarını ekrana getirecek dizinin kadrosunda Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Hayal Köseoğlu, Hilmi Cem İntepe, Murat Kılıç, Kaan Turgut, Sümeyra Koç, Eda Nur Gülbudak, Tarık Uğur Özenbaş, Buse Orcan, Gurur Çiçekoğlu, Cansu Mumcu, Ali Kayra Kul, Aksel Yılmaz ve Sacide Taşaner yer alıyor.

Aytaç Şaşmaz, Şifanur Gül, Ebru Cündübeyoğlu, Sacide Taşener ve yönetmen Cem Akyoldaş'ın bulunduğu kutlamada tüm ekip ilk bölüm heyecanını birlikte yaşayarak duygularını ifade etti. Başarılı bir işe imza attıklarının altını çizen ekip, izleyicileri ekran başına davet etti.


Beyoğlu ailesinin ihtişamlı evinde gerçekleştirilen kutlamada ilk bölüm pastası kahkahalar eşliğinde kesildi ve ortaya renkli görüntüler çıktı.
'Altın Kafes' şimdi atv ekranlarında!


Zeynep ülkenin sayılı zenginlerinden Beyoğlu ailesinin kurduğu özel bir okulda öğretmenlik yapar. Okulun ilk günü geç kalınca hayran olduğu Onur Beyoğlu'yla karşılıklı konuşma fırsatı bulur.

Bu karşılaşma Onur'un yeğeni Kaan'ın Zeynep'in sınıfına verilmesiyle sonuçlanır. Zeynep ister istemez Beyoğlu ailesiyle bir bağ kurmuştur. Onur'a düzenlenen bir suikastın ortasında kalmasıyla Zeynep'in sıradan yaşamı farklı bir hal alacak, engel olamadığı bu girdap onu hiç düşünmediği noktalara götürecektir.


Bir gece yarısı Onur'a yardım etmek için kendini bulduğu o yolda, kendisini bekleyen olaylardan habersiz büyük bir sırra şahitlik edecektir. Ve bu sır herkesin hayatını geri dönülemez şekilde değiştirecektir.


Şifanur Gül (Zeynep Özcan)
Başarılı bir öğretmen. Babası ve kardeşiyle birlikte yaşadığı hayatın yükü omuzlarındadır. Yolu Onur Beyoğlu ile kesişince tüm hayatı değişecektir.


Aytaç Şaşmaz (Onur Beyoğlu)
Beyoğlu ailesinin veliahdı. Katı ve duygusuz gibi görünen adamın kalbi Zeynep ile tanışmasıyla tekrar atmaya başlayacaktır.



Ebru Cündübeyoğlu (Nalan Beyoğlu)
Beyoğlu ailesinin gelini. Kayınvalidesinin yerine geçerek tüm kontrolü eline almak için gün sayar. Soyadlarının verdiği güç ile elindeki tüm imkanları kullanmaktan hiç çekinmeyecektir.

Hayal Köseoğlu (Ahu Karataş)
Onur Beyoğlu'nun özel asistanı olan Ahu patronuna aşık hırslı bir kadındır. Onur'u etkilemek için her türlü tehlikeyi göze
alacaktır.

Hilmi Cem İntepe (Serhat Gediz)
Gizemli ve karanlık bir geçmişe sahiptir. Gerçek kimliğini gizleyip Beyoğlu ailesinin yanında işe başlayacaktır.

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