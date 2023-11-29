Kardeşlerim 107. bölüm fragmanı heyecanı arttırdı: Evleniyoruz biz!

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in 107. bölüm fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada yoğun ilgi gören fragmana Berk'in "Evleniyoruz biz!" şeklindeki sözleri damga vurdu. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akif, yine bin bir yalanla kurtulmayı başarır. Suzan, Ahmet'in doğum gününde mezarı başına gider, Şevval ve çocukları da gelince ortam gerilir. Sarp annesinin Suzan'a gününü göstermemesine şaşırır.

Oğulcan, Elif'in gönlünü almaya çalışır. Ona sıcak su koyunca değişen kupa hediye eder. Üzerinde fotoğrafla benimle çıkar mısın yazar? Oğulcan, araba yıkama işine girer. Kredi çekmek için bankaya giden Şengül ile Orhan soyguna denk gelir. Orhan'ın kahramanlığı sayesinde soyguncular yakalanır. Orhan günün kahramanı olur tüm medyada haber olur. Reklamda oynaması için teklif gelir.