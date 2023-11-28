Ateş Kuşları 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bizim Barbaros’u bitirmemiz gerekiyor!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Ateş Kuşları'nın merakla beklenen 33. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Cuma akşamları milyonları ekran başına kilitleyen dizinin yeni bölüm fragmanına Nazmiye'nin "Bizim Barbaros'u bitirmemiz gerekiyor!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

ALİ VE MERCAN NİŞANLANDI!

Sevilen dizi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 32. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları'nda yıllardır kavuşmayı bekleyen Ali ve Mercan, nişanlandı.

'Ateş Kuşları'nın 32. Bölümünde; çocukluklarından birbirlerine büyük bir sevgiyle bağlı olan Ali ve Mercan, kimlikleri olmadığı için hiçbir zaman birlikteliklerini resmiyete dökememişti. Kimliğinin peşine düşen ve babasını yıllar sonra bulan Ali, bakır bir parçadan yüzük yaptı. Mercan, Ali'nin eline pansuman yapmak için gittiğinde yüzük sürpriziyle karşılaştı. Ali, "Başımızda Ragıp belası var. Kimliğimi ne zaman alırım, kardeşime ne zaman kavuşurum bilmem. Ama hepsinin olacağını da biliyorum. Sonra senin aileni bulur, evleniriz. Çocuğumuz olur. Tüm bunlar olurken bir şeye tutunmaya ihtiyacım var" diyerek bakır yüzüğü Mercan'ın parmağına taktı. Ali, parayı denkleştirip gerçek bir nişan yüzüğü alana kadar bakırdan yaptığı yüzüğü Mercan'ın takmasını istedi. Ali ve Mercan, her şeyin yoluna gireceğine dair birbirlerine söz verdi.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 32. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.