Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Kim Young Sam ve Kim Dae Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

A) Kuzey Kore

B) Güney Kore

C) Japonya

D) Çin

Cevap: B