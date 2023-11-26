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Kim Young Sam ve Kim Dae Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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Giriş Tarihi 26 Kasım 2023, 22:37 Güncelleme 26 Kasım 2023, 22:40
Kim Young Sam ve Kim Dae Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Kim Young Sam ve Kim Dae Jung 1993-2003 arasında, hangi ülkenin beşer yıl devlet başkanı olmuşlardır?

A) Kuzey Kore

B) Güney Kore

C) Japonya

D) Çin

Cevap: B

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