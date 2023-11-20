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Safir 12. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: Yarını olmayan günlere kaldım!

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Safir’in 12. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Büyük ilgi gören fragman, yeni bölüme saatler kala heyecanı doruklara çıkardı. İşte başrollerinde İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül’ün yer aldığı Safir’in 12. bölüm 4. fragmanı...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 10:09 Güncelleme 20 Kasım 2023, 10:09
Safir 12. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: Yarını olmayan günlere kaldım!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in 12. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda Yaman ile Feraye'nin yakınlaştığı sahneler dikkat çekti.

SAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Feraye ve Okan, intikam hırsıyla dengesini iyice kaybetmiş olan Bora'nın zorbalıklarına maruz kalır.

Bora kafayı Feraye'ye takar, Yaman ve Ateşin olmadığı bir dünyada, birlikte olmayı planlamaktadır. Kendinden ziyade Yaman için endişelenen Feraye, Bora'nın döndüğünü daha fazla saklamaz.

Feraye için endişelenen Yaman ise, bu tehlike karşısında ona daha yakın durmaya başlar. Diğer yandan, bir başka şüpheye kapılan Ateş de Feraye ve Yaman ikilisini yakın gözlem altına almıştır.

Her ne kadar anlaşmalı bir evlilik olsa da aralarındaki, Ateş aşka düştüğü Feraye'yi kıskanmaktadır.

Peki ya bebeğin babasının Yaman olduğunu öğrenirse... Neler yapacağını, ne yönde kararlar alacağını kestirmek zor olacaktır.

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