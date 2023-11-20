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Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm nefes kesecek: Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) gibi başarılı isimlerin yer aldığı, ATV'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölümünden detaylar ortaya çıktı. İşte Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 11:21 Güncelleme 20 Kasım 2023, 11:21
Ben Bu Cihana Sığmazam 46. bölüm nefes kesecek: Cezayir’e karşı isyan bayrağı!

Cezayir'in kendisini Amerika'ya götüren uçaktan kurtulduğunu öğrenen Erman Barka, Müfit'le görüşerek onun yakalanmasını ve Komer'i öldürmek suçundan yargılanmasını ister.

Ancak Müfit, Cezayir'in Komer'i öldürdüğüne dair bir delil olmadığını söyleyerek bu isteğini reddeder. Fakat Erman durmayacaktır.

ABD istihbaratının yardımıyla Cezayir ve Dayılar'a ambargo koydurarak silah satmalarını engellemeyi başarır.

Duruma isyan eden Dayılar, ambargonun tek sebebinin Cezayir'in Komer'i öldürmesi olduğunu söyleyerek ona karşı isyan bayrağı açarlar.

Bunun üzerine Cezayir masayı dağıtarak Dayılar'dan tamamen ayrılır. İyice sıkışan Dayılar ambargoyu kaldırması için Erman'a giderler.

Erman bu isteğe tek bir şartla evet der; Dayılar onun uyuşturucusunu satmayı kabul edeceklerdir.

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