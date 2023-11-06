Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüme dair ipuçları: Aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.