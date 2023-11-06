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Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüme dair ipuçları: Aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüme dair detaylar ortaya çıktı. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni bölümünden ipuçları...

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Giriş Tarihi 06 Kasım 2023, 11:02 Güncelleme 06 Kasım 2023, 11:02
Ben Bu Cihana Sığmazam 44. bölüme dair ipuçları: Aileyi derinden sarsan gelişmeler!

Komer'in ona söz verdiği halde Erman'ı durdurmadığını ve Leyla'ya saldırttığını düşünen Cezayir, Komer'in peşine düşer.

Ancak Komer de oturup beklemeyecektir. Cezayir'i ortadan kaldıracak mükemmel bir plan yapar.

Cezayir'in artık ABD istihbaratının da düşmanı haline geldiğini ve öleceğini düşünen Dayılar, Erman Barka'yla anlaşmaya karar verirler.

Erman Barka ise onun paramiliterlerinin kıyafetlerini adamlarına giydirip Leyla'ya saldırı düzenleyen kişinin peşindedir.

Cezayir adım adım Komer'e yaklaşıp onu öldürecekken, meydana gelen korkunç bir olay onu, Leyla'yı ve bütün ev ahalisini adeta yasa sokar.

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