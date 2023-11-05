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Kardeşlerim 103. bölüm nefes kesti: Asiye ve Sarp'ın tartışması olaylı bitti!

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi "Kardeşlerim"de dün akşam yine heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. Peki Kardeşlerim son bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Kasım 2023, 11:47 Güncelleme 05 Kasım 2023, 11:58
Kardeşlerim 103. bölüm nefes kesti: Asiye ve Sarp’ın tartışması olaylı bitti!

Şengül'ün itirafları restoranın açılışına gölge düşürür. Herkes ne gerçek ne değil konuşup anlamaya çalışır. Berk ve Elif'in kardeş olduğu ortaya çıkar. Ayla anlatmak istediği kadarını anlatır.

Kardeşlerim 104. bölüm fragmanı yayınlandı

Sarp annesi sorgular, Suzan ve Kardeşler de Ahmet'in ölümünü araştırırlar. Akif ve Nebahat laf cambazlığı ile olayı yanlış anlamaya çevirerek örtbas ederler.

Okulda ise aşk trafiği karışmıştır. Çiftler arasında kıskançlık krizleri yaşanır. Edebiyat dersinde kompozisyon ödevi verilir. Sarp tuzak kurar ve Asiye'yi ödevini çalmakla suçlar.

Lidya da Asiye'nin bilgisayarından ödevi siler. Asiye hırsız durumuna düşer. Ancak alt sınıflardan öğrenciler Asiye'ye Sarp'ın annesi hakkında duvar yazıları yazarken gizlice çektikleri videoyu gösterip verirler. Asiye bu delille Sarp'ı okuldan attırmak için harekete geçer.

Ancak Sarp ile aralarındaki tartışma büyür ve arbedede Sarp boşluktan aşağıya düşer. Ayla ise Şevval'in ofisinde tabletini unutur. İçini kurcalayan Şevval, Akif'in cinayet videosunu bulur.

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