PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Safir 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Vicdan azabı gibi gözünün önünde duracağım!

ATV ekranlarının sevilen dizisi Safir 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Yaman’ın “Vicdan azabı gibi gözünün önünde duracağım!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Safir 10. bölüm 2. fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Kasım 2023, 13:13 Güncelleme 02 Kasım 2023, 13:21
Safir 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Vicdan azabı gibi gözünün önünde duracağım!

Pazartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Safir'in merakla beklenen 10. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
sarp'ın Vural'ı ortadan kaldırma teklifine tamam diyen Okan'ın aklı karışık, içi rahat değildir. Abisini bu işbirliğine nasıl ikna edeceğini düşünmektedir.

Cemile ise Sarp mevzusundan dolayı kendini sıkışmış hissetmektedir. Ateş'e kurduğu kumpas başarısız olan Vural vazgeçmeyip Ateş'e bu kez daha tehlikeli bir oyun kuracak.

Gülfem'in ve Ömer'in üstüne gelmesiyle iyice hırslanan Aleyna bir plan yapar. Cemile kızının planını öğrendiğinde iş işten geçmiştir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan’dan flaş enflasyon açıklaması: İyileşme sağlanana kadar tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz
İsrail’i korku sardı: Aksa Tufanı hezimetinden sonra kara saldırısı şoku! Kesin bir zafer yok: Çamura batıyor
MERKEZ BANKASI HANGİ ORANA İŞARET ETTİ? Emeklilerin zammı ne kadar olacak? Kim, ne kadar alacak? İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşı
SON DAKİKA