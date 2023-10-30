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Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm nefes kesecek: Cezayir, Leyla’yı koruma çemberine alıyor!

Kadrosunda Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Ragıp Savaş (Atakan), Burak Çelik (Jean Luc) İsmail Demirci (Onbeşli) gibi başarılı isimlerin yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 43. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Salı akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler olacak?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Ekim 2023, 11:33 Güncelleme 30 Ekim 2023, 11:33
Ben Bu Cihana Sığmazam 43. bölüm nefes kesecek: Cezayir, Leyla’yı koruma çemberine alıyor!

Massari'nin ölmeden önce söylediği "Erman hedef tahtasına karını koydu!" sözü üzerine Cezayir, Leyla'yı adeta bir koruma çemberine alır.

Ancak saldırının yerini ve zamanını bilmemektedir. Bunun üzerine Erman'ın iplerini elinde tutan ve ona sözünü geçiren Komer'le konuşmaya karar verir.

Ancak Komer'i bulup konuşmak düşündüğünden de zor olacaktır.

Öte yandan ablasının tehlikede olduğunu öğrenen Ömer Asaf, Cezayir'den habersiz Zeydan'ı kaçırarak, saldırının yerini ve zamanını öğrenmeye çalışır.

Oysa saldırı onların hiç beklemediği birinden gelecektir.

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