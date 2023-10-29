Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

B) Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

C) Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

D) Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

Cevap: C