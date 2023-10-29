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2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster'in her hafta ekranlara getirdiği heyecan dolu bölümleri, ATV izleyicileri tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Programın yeni bölümü yine unutulmaz anlara sahne oldu ve seyirciler ekran başına kilitlendi. Sorulan sorular, izleyiciler tarafından arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

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Giriş Tarihi 29 Ekim 2023, 22:37 Güncelleme 29 Ekim 2023, 22:43
2008’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 2008'de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkma mücadelesinde Fenerbahçe ve Sevilla, iki maç sonunda yenişemeyip maç penaltı vuruşlarına kalınca hangisi olmuştur?

A) Fenerbahçe kalecisi tüm golleri yemiştir

B) Sevilla kalecisi tüm golleri yemiştir

C) Fenerbahçe kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

D) Sevilla kalecisi üç penaltı kurtarmıştır

Cevap: C

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