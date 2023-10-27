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Kardeşlerim 102. bölümden detaylar ortaya çıktı: Ataman Koleji’nde sular durulmuyor!

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan “Kardeşlerim” yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv’de ekranlara gelen Kardeşlerim’in 102. bölümden detaylar ortaya çıktı. İşte Kardeşlerim yeni bölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 27 Ekim 2023, 12:33 Güncelleme 27 Ekim 2023, 12:33
Kardeşlerim 102. bölümden detaylar ortaya çıktı: Ataman Koleji’nde sular durulmuyor!

Emel'i sosyal hizmetlerin aldığını öğrenen Ömer, Asiye ve Orhan, telaş içinde onu yetimhaneden geri alabilmek için mücadele ederler.

Süreyya'yla vakit geçirmek isteyen Akif, Yaman'a karşı sinsi bir plan kurmanın peşindeyken, Ataman Koleji'nde sular durulmaz.

Ömer'in başı, hiç beklenmedik bir durumdan dolayı belaya girer.

Tolga, içi kan ağlayarak, Yasmin'e Mahir konusunda yardımcı olmaya çalışır.

Orhan'la bir kez daha karşı karşıya gelen Şengül ise, Ataman Koleji'nin kulüpte düzenlediği etkinlikte; tüm davetlileri, şoke edecek gerçeklerle yüzleştirir.

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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