MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim 2023 MASTERCHEF ELEME ADAYI! 7. eleme adayı ve haftanın tüm eleme adayları!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam ödül oynandı. Yarın akşam ise 7. eleme adayı belli olacak. Ödül oyununda en başarılı tabakları yapan isimler Barbaros, Kıvanç, Dilara ve Metin'e ait oldu. Gecenin 4. tabağı Kıvanç'ın olurken 3. tabağı ise Metin'in oldu. Gecenin en başarılı tabaklarını Barbaros ve Dilara yaptı. Ödül oyununu kazanan yarışmacı Dilara oldu. Haftanın 7. eleme adayı yarın akşam belli olacak.