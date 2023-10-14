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MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim 2023 MASTERCHEF ELEME ADAYI! 7. eleme adayı ve haftanın tüm eleme adayları!

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam yeni eleme adayları belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliği yaptığı yarışmada bu akşam eleme adayı netleşiyor. Peki, AMstercehf'te ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ekim 2023, 21:45 Güncelleme 14 Ekim 2023, 21:45
MasterChef’te ödül oyununu kim kazandı? 14 Ekim 2023 MASTERCHEF ELEME ADAYI! 7. eleme adayı ve haftanın tüm eleme adayları!

Masterchef eleme adayları en sık aratılanlar arasında yer aldı. Haftanın yeni eleme adayı potaya gönderiliyor. İşte Masterchef'in bugünkü eleme adayı...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam ödül oynandı. Yarın akşam ise 7. eleme adayı belli olacak. Ödül oyununda en başarılı tabakları yapan isimler Barbaros, Kıvanç, Dilara ve Metin'e ait oldu. Gecenin 4. tabağı Kıvanç'ın olurken 3. tabağı ise Metin'in oldu. Gecenin en başarılı tabaklarını Barbaros ve Dilara yaptı. Ödül oyununu kazanan yarışmacı Dilara oldu. Haftanın 7. eleme adayı yarın akşam belli olacak.

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI

MasterChef'in bu haftaki ilk eleme adayı Tahsin oldu.

MasterChef'in bu haftaki ikinci eleme adayı ise Sergen oldu.

MasterChef'in bu haftaki üçüncü eleme adayı ise Kerem oldu.

MasterChef'in bu haftaki dördüncü eleme adayı ise Kıvanç oldu.

MasterChef'in bu haftaki beşinci eleme adayı ise Metin oldu.

MasterChef'in bu haftaki altıncı eleme adayı ise Esra oldu.


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