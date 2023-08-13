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Vermem Seni Ellere 9. bölüm nefes kesecek! Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 9. bölümünde Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak! İşte Vermem Seni Ellere 9.bBölümde yaşanacaklar...

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2023, 08:41 Güncelleme 13 Ağustos 2023, 08:45
Vermem Seni Ellere 9. bölüm nefes kesecek! Mehmet ve Zeliş’in aşkları bir kez daha sınanacak!

ATV'nin sevilen dizisi Vermem Seni Ellere'nin yeni bölümüne dair detaylar ortaya çıktı.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zeliş, Mehmet'le ilgili çarpıcı gerçekleri öğrenmiş, büyük bir yıkıma uğramıştır. Sevdiği adam tarafından aylardır kandırılmış, bir yalana aşık olmuştur.

Zeliş, bu acı gerçeklerle yüzleşirken Mehmet de bıraktığı hayatına, bıraktığı yerden devam edip etmeyeceğine karar vermeye çalışmaktadır.

Evet, Zeliş'e yalan söylemiştir ama bunun vicdan azabını ağır bir şekilde hissetmektedir. Öyle ki, Zeliş tarafından vurulmuş olmayı bile kabul etmiş, hak ettiğini düşünmektedir.

Zeliş, Mehmet'siz; Mehmet de Zeliş'siz hayatına alışmaya çalışmakta, ikisi de çok zorlanmaktadır. Ama geri adım atmaya niyetleri yoktur.

Mehmet'in mahcubiyeti; Zeliş'in de öfkesi ve hayal kırıklığı buna engeldir. Ancak kader yine ağlarını örmekte gecikmeyecek ve Zelişle Mehmet'i yan yana değil, karşı karşıya getirecektir.

Zeliş, Mehmet'in, hayattaki en değer verdiği insana, babasına zarar verdiğini zannettiğinde Zeliş'in soğumayan düşmanlığı yeniden harlanacaktır. Bunun üzerine Zeliş, Mehmet'in kurmaya çalıştığı yeni hayatını başına yıkmak isteyecektir.

Mehmet için iki seçenek vardır. Ya hayatının yerle bir olmasını izleyecek ya da kendi yıkımı pahasına Zeliş'e kendisini affettirecektir.

Zeliş ve Mehmet'in uçurumlarla, uçurtmalarla ve fırtınalarla sınanan aşkı, bu kez galip gelecek midir?


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