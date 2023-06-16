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    • Televizyon
    • 16.06.2023 20:18
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    • 16.06.2023 20:18
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    ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere’nin ilk bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi…

    Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Vermem Seni Ellere için geri sayım başladı. Çekimleri Ordu’da gerçekleştirilen dizinin ilk bölümüne dair detaylar da ortaya çıktı. İşte Pazar günü izleyici ile buluşacak olan Vermem Seni Ellere dizisinin ilk bölümünden ipuçları...

    takvim.com.tr
    Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi…

    Aşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş...

    Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları.

    Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer. Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir.

        Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır. Mehmet'in tek kurtuluş yolu ise arkasında bıraktığı, koşarak kaçtığı hayatına dönmesidir.

        Mehmet'i doğduğuna pişman etmeye kararlı olan Zeliş, geri adım atmaz; Mehmet'e hayatı dar eder.

        Mehmet de bulduğu her fırsatta kaçmayı deneyip, Zeliş'ten kurtulmanın yollarını arar.
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        Haberler Televizyon ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere’nin ilk bölümüne dair detaylar ortaya çıktı! Ele avuca sığmayan Mehmet ile inatçı Zeliş’in hikayesi…
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