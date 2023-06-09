YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 9 Haziran Star TV yayın akışı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Cuma günleri açıklanıyor. Haftanın finali bugün yapılacaktı ancak Star TV yayın akışında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yer almıyor. Peki Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?
9 Haziran 2023 Star TV yayın akışında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yer almıyor. Ancak nedeni henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?
Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli olunca haberimize eklenecek.