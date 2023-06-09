Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 09.06.2023 16:50
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.06.2023 17:01
    ABONE OL

    YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 9 Haziran Star TV yayın akışı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok sorusu, 9 Haziran 2023 Star TV yayın akışına göz gezdirenler tarafından araştırılmaya başlandı. Hafta içi her gün yayınlanan yemek programının yeni bölüm tarihi ve saati merak ediliyor. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Yemekteyiz bu hafta kim kazandı, kim birinci oldu? İşte 9 Haziran 2023 Star TV yayın akışı ve 9 Haziran 2023 Yemekteyiz puan durumu...

    YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

    Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi Cuma günleri açıklanıyor. Haftanın finali bugün yapılacaktı ancak Star TV yayın akışında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yer almıyor. Peki Yemekteyiz bugün yok mu, neden yok? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

    YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK?

    9 Haziran 2023 Star TV yayın akışında Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yer almıyor. Ancak nedeni henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

    ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE BU HAFTA KİM KAZANDI?

    Haftanın birincisi henüz belli olmadı. Birinci olan isim akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi belli olunca haberimize eklenecek.

        STAR TV YAYIN AKIŞI 9 HAZİRAN 2023

        07:00 Ömer
        09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
        16:00 Söz
        18:15 Star Ana Haber
        19:00 Yalı Çapkını
        20:00 Yalı Çapkını
        00:30 Yerli Dizi Tekrar/Sinema
        03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
        05:00 Söz

        ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KONUSU VE ÖDÜLÜ NE?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın 5 günü, 5 ayrı yarışmacının evine konuk olunuyor. Onlar yemek yaparken, Zuhal Topal'da yemeğin tadına, tuzuna, biberine, yarışmacımızın misafirperverliğine kadar her şeye puan veriyor. Ve bu puanlar her cuma, haftanın finalinde büyük önem kazanıyor. Finalde en çok puanı toplayan büyük ödül olan 50 bin TL'yi kazanıyor.

        GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Haziran Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

        Haftanın sonuncusu 24 puanla Bahar Hanım oldu.

        Haftanın dördüncüsü, yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 28 puan alan Hatice Hanım oldu.

        Haftanın üçüncüsü Korayhan Bey oldu. Yarışmacı toplamda 30 puan alabildi.

        Haftanın ikincisi 31 puanla Alev Hanım oldu. Alev Hanım yarışmacılardan 24, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alarak 31 puanla büyük ödüle veda etti.

        Haftanın birincisi Ğulomjon Bey oldu. Yarışmacılardan 27, Zuhal Topal'dan da 7 puan alan Ğulomjon Bey, 34 puanla 50 bin TL'nin sahibi oldu.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        İYİ karıştı
        Haberler Televizyon YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 9 Haziran Star TV yayın akışı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?
            loading
            SON DAKİKA