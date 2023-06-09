YEMEKTEYİZ BUGÜN YOK MU, NEDEN YOK? 9 Haziran Star TV yayın akışı! Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, saat kaçta?

GEÇEN HAFTA ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 2 Haziran Cuma akşamı verilen oylar açıklandı. Sunucu Zuhal Topal'ın da oylarının geçerli olduğu yarışmada oy dağılımı şöyle oldu;

Haftanın sonuncusu 24 puanla Bahar Hanım oldu.

Haftanın dördüncüsü, yarışmacılardan ve Zuhal Topal'dan toplamda 28 puan alan Hatice Hanım oldu.

Haftanın üçüncüsü Korayhan Bey oldu. Yarışmacı toplamda 30 puan alabildi.

Haftanın ikincisi 31 puanla Alev Hanım oldu. Alev Hanım yarışmacılardan 24, Zuhal Topal'dan ise 7 puan alarak 31 puanla büyük ödüle veda etti.

Haftanın birincisi Ğulomjon Bey oldu. Yarışmacılardan 27, Zuhal Topal'dan da 7 puan alan Ğulomjon Bey, 34 puanla 50 bin TL'nin sahibi oldu.