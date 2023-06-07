Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gayrı hür bir beylik olacağız!”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Gayrı hür bir beylik olacağız!" sözleri damga vurdu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.