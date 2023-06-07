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    • 08.06.2023 01:18
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    • 08.06.2023 01:20
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    Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı: “Gayrı hür bir beylik olacağız!”

    Başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı, ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, nefes kesen bir bölümle izleyici ile buluştu. Sosyal medyada da büyük ses getiren bölümün ardından merakla beklenen fragman yayınlandı. Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanına “Gayrı hür bir beylik olacağız!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Gayrı hür bir beylik olacağız!”

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman 130. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana "Gayrı hür bir beylik olacağız!" sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Nayman ne olursa olsun Osman Bey'e büyük bir darbe vurmakta kararlıdır. Nayman, Osman Bey'in evladı Fatma'yı yakalamayı kafasına koymuştur.

    Hatunlar Nayman'la kıran kırana dövüşürler. Yenişehir'e varan Osman Bey, Nayman'ın attığı pusu haberini alır.

    Fatma'nın yokluğuyla çalkalanan Yenişehir'de bütün oklar Fatma'nın, Malhun Hatun'la gittiğini göstermektedir. Osman Bey ve alpları derhal yola çıkarlar. Osman Bey, Nayman'ı ele geçirir.

        TEKFUR VALENS VE OSMAN BEY KARŞI KARŞIYA!
        Osman Bey'in Nayman'ı yakaladığını öğrenen Tekfur Valens'in artık tek hedefi Osman'ı yok etmektir.

        Tekfur Valens Konstantiniyye'ye gider. İmparator Andronikos'la görüşen Tekfur Valens İmparator'dan büyük bir ordu ister.
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