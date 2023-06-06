Kardeşlerim 94. bölüm fragmanı yayınlandı: “Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım”

Cumartesi akşamları milyonları ATV ekranına kilitleyen Kardeşlerim 94. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akif, çocukları kurtarmayı başarır. Orhan yeni iş bulur. Ama usta olarak girdiği yerde poğaçaları Şengül yapar onun yerine. Poğaçalar çok tutulunca Orhan köşeye sıkışır. Gençler bir barda iş bulurlar sahneye çıkarlar. Ancak Doruk, Asiye'yi hayranından kıskanır ve kavga çıkartır. Bardan atılırlar.
Parayı da alamazlar. Asiye ile Doruk'un arası açılır. Elif, Yasmin'i gaza getirip intikam alır. Doruk'a aşk mektubu yazmasına teşvik eder. Olay sınıfta ortaya çıkınca Yasmin, mektubu Doruk'a değil Tolga'ya yazdığını söyler.
Tolga'da bu durumu değerlendirip ona karşı boş olmadığını söyleyince işler karışır. Şengüllerin eve astığı tablonun çok değerli olduğu ortaya çıkar. Ancak Şengül tabloyu eskiciye satmıştır.