Kardeşlerim 94. bölüm fragmanı yayınlandı: “Suzan Hanım'ın çiçeğini sen kaparsın umarım”

Sokağa düşen Şevval, hem çok öfkeli hem de çok çaresizdir. Ahmet'in kaybolan silahının Şevval'de olduğu anlaşılır. Şevval, Suzan'ı buluşmaya çağırır. Sarp ise Ömer ile birlikte annesinin kötü bir şey yapmasına engel olmaya gider. Şevval silahını Suzan'a doğrultur; Ömer ve Sarp da o sırada yetişirler.