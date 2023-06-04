Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

A) Flamingo

B) Su aygırı

C) Bengal kaplanı

D) Kangal köpeği

CEVAP: B