Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...
Soru: Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?
A) Flamingo
B) Su aygırı
C) Bengal kaplanı
D) Kangal köpeği
CEVAP: B