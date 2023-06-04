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    • 04.06.2023 23:19
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    • 04.06.2023 23:22
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    Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte binlerce kişinin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde...

    Pablo Escobar 1970’lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya’da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

    Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?

    A) Flamingo

    B) Su aygırı

    C) Bengal kaplanı

    D) Kangal köpeği

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Pablo Escobar 1970'lerin sonunda kendi özel hayvanat bahçesi için yasa dışı yollarda hangi hayvandan 4 adet getirtmiş ve günümüzde Kolombiya'da o hayvandan yüzlercesinin vahşi doğada yaşamasına sebep olmuştur?
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