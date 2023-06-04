Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...
Soru: Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?
A) Çakı
B) Çakmak
C) Ayna
D) Tarak
CEVAP: B