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    • Televizyon
    • 04.06.2023 21:32
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    • 04.06.2023 21:36
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    Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte binlerce kişinin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde...

    Ocak 1949’da Türkiye’ye maç yapmaya gelen Avustralya’nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy’de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

    Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?

    A) Çakı

    B) Çakmak

    C) Ayna

    D) Tarak

    CEVAP: B

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    Haberler Televizyon Ocak 1949'da Türkiye'ye maç yapmaya gelen Avustralya'nın Wecher takımında oynayan bir futbolcu, yanlarında hangisinden çokça getirip Kadıköy'de satarken yakalanmış ve 6 ay hapse mahkum edilmiştir?
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