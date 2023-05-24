Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 24.05.2023 22:59
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.05.2023 22:59
    ABONE OL

    Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Osman Bey, Ak Sakallılarla görüştü! Türk’ün yurdu Osman Bey’e emanet

    ‘Kuruluş Osman’ın büyük bir ilgiyle izlenen 127. bölümünde Osman Bey, Koyunhisar’ı fethetme planlarını Ak Sakallılarla görüştü. İşte başrolünde Burak Özçivit’in yer aldığı Kuruluş Osman’a damga vuran o sahne...

    takvim.com.tr
    Osman Bey, Ak Sakallılarla görüştü! Türk’ün yurdu Osman Bey’e emanet

    Kuruluş Osman'ın 127. bölümünde Köprühisar'ın fethinin ardından alplarıyla beraber Yenişehir'e dönen Osman Bey, Ak Sakallıların davetine iştirak etti.

    Ak Sakallılar, Bursa Tekfuru Valens'in Osman Bey'e karşı büyük bir ordu kurduğunu ve Bizans'ın en güçlü komutanlarını yanına çağırdığını söyledi.

    Osman Bey, Köprühisar fethinin ardından durmayacağını, yeni hedefinin Bursa ile İznik arasındaki bağlantıyı koparmak ve Bizans'ın gücünü kırmak için Koyunhisar'ı fethetmek olduğunu söyledi.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 127. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Hangi Kredi
    Haberler Televizyon Kuruluş Osman’da nefes kesen sahne! Osman Bey, Ak Sakallılarla görüştü! Türk’ün yurdu Osman Bey’e emanet
        loading
        SON DAKİKA