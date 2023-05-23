Yemekteyiz Seren Mutlu kaç puan aldı? Bu haftanın yarışmacıları... Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren kimdir, kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ SEREN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Bu haftanın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Seren, yanık yemekle rakiplerinin karşısına çıkınca sert tepkiler gördü. Özellikle Funda ve Mert kendi tabaklarını mutfağa götürmek isteyince gergin anlar yaşandı.

Seren Mutlu dünyanın birçok yerini geziyor. Buralardan paylaşımlarda bulunuyor. Yemeklerden tutun da ulaşım fiyatlarına kadar çok sayıda konuda takipçilerini bilgilendiriyor. Instagram hesabı @serendunyaturunda'dır.