Yemekteyiz Seren Mutlu kaç puan aldı? Bu haftanın yarışmacıları... Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de yeni hafta yeni yarışmacılar yarışacak. Bu haftanın yarışmacıları belli oldu. Haftanın ilk gününde Seren Hanım yarışacak. Peki Zuhal Topal'la Yemekteyiz Seren kimdir, kaç yaşında, nereli? Yemekteyiz Seren Mutlu kaç puan aldı? İşte 22-26 Mayıs Yemekteyiz yarışmacıları ve puan durumu...
YEMEKTEYİZ SEREN MUTLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Bu haftanın en dikkat çeken yarışmacılarından biri olan Seren, yanık yemekle rakiplerinin karşısına çıkınca sert tepkiler gördü. Özellikle Funda ve Mert kendi tabaklarını mutfağa götürmek isteyince gergin anlar yaşandı.
Seren Mutlu dünyanın birçok yerini geziyor. Buralardan paylaşımlarda bulunuyor. Yemeklerden tutun da ulaşım fiyatlarına kadar çok sayıda konuda takipçilerini bilgilendiriyor. Instagram hesabı @serendunyaturunda'dır.
22 MAYIS 2023 YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU
Seren'in bugün sofraya getireceği menü cuma günkü durumunu da belirleyecek. Ancak fragmandaki yanık yemeğin ardından Zuhal Topala da "Ben bunu yarışmacılarıma yediremem" sözleri ile karşılık verdi. Bu gelişmenin ardından alacağı puanlar da merakla bekleniyor. Seren Mutlu'nun gün sonunda puanları haberimize eklenecektir.