Kardeşlerim 91. bölüm nefes kesti! Erenler müzik grubu ünlü mü oluyor?

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle nefes kesti.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Süsen tehlikeyi ucuz atlatır. Ama ailesi onunla hiç ilgilenmediği için Ömer iyileşene kadar Süsen'i sürpriz yapıp eve alır. Oğulcan ile arası düzelir. Tolga ise kaza ile ilgili kendi suçlamaktadır.
Orhan'ın işsiz kalması gençleri hareketi geçirir. Amcaları istediği işi yapabilmesi için müzik yarışmasına katılırlar. Video klibi çekme görevi Yasmin'dedir. Ama o bilerek görüntüleri yüklemez ve kapkaça uğramış gibi yapar. Sarp'a Ahmet ders vermek için her şeyini keser. Kulüpte işe sokar.