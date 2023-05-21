Kardeşlerim 91. bölüm nefes kesti! Erenler müzik grubu ünlü mü oluyor?

Ancak müşterilere ters davranan Sarp başına bela açar. Adamlar çıkışta onu dövmek için bekler. Ömer, onu korumak için kendini yakar. Sarp kaçacakken Ömer'i bırakamaz kardeşler ilk kez başkaları ile kavga ederek yakınlaşırlar buna kendileri de inanamaz.