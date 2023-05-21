Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 21.05.2023 22:36
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 22:36
    ABONE OL

    Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm fragmanı yayınlandı: "İhanet uzaktan değil yakından gelir!"

    ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam’ın 32. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünü Oktay Kaynarca’nın üstlendiği dizinin yeni bölüm fragmanına Cezayir’in "İhanet uzaktan değil yakından gelir!" şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    İhanet uzaktan değil yakından gelir!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze acı içinde kıvranırken ona karşı kayıtsız kalamaz ve bebeği doğurmasına yardım eder.

    Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le birlikte yaşama umuduna kapılır ve bunu Cezayir'e teklif eder.

    Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.

        Tatavlalı, Kayıkçı'yı Cezayir'e karşı kışkırtmak ve aradan sıyrılmak için elinden geleni yapar. Başarılı olamayınca kimseye hedef olmamak için farklı planlarını devreye sokar ve yanına sağlam bir destek kuvvet çağırır.

        Azra'nın Kayıkçı'ya çalıştığına dair şüpheleri Cezayir'i düşündürür. Cezayir gerçeği öğrenmek için harekete geçer ve Azra'yı köşeye sıkıştırır.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm fragmanı yayınlandı: "İhanet uzaktan değil yakından gelir!"
            loading
            SON DAKİKA