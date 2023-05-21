Ben Bu Cihana Sığmazam 32. bölüm fragmanı yayınlandı: "İhanet uzaktan değil yakından gelir!"

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 32. bölüm fragmanı yayınlandı.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Firuze ve Leyla, Tatavlalı'nın elinde rehinken Firuze'nin doğum sancıları başlar. Leyla, Firuze acı içinde kıvranırken ona karşı kayıtsız kalamaz ve bebeği doğurmasına yardım eder.
Firuze, bebeğin doğumuyla Cezayir'le birlikte yaşama umuduna kapılır ve bunu Cezayir'e teklif eder.
Zor zamanların ardında, kaosun içinde Cezayir yeni doğan oğluna kavuşmanın sevincini yaşarken Kayıkçı, verdiği emirle Cezayir'in ailesinde çok değer verdiği birinin canını alır.