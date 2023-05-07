Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?



A) Romanya

B) ABD

C) Suudi Arabistan

D) Avustralya

CEVAP: B