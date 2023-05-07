Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 07.05.2023 22:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 07.05.2023 22:32
    ABONE OL

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte binlerce kişinin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Kim Milyoner’de Meteoroloji sorusu!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?

    A) Romanya

    B) ABD

    C) Suudi Arabistan

    D) Avustralya

    CEVAP: B

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    7’li koalisyondan kirli algı operasyonu
    Haberler Televizyon Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 10 Temmuz 1913'te 56,7 derece ile dünyada kaydedilen en yüksek sıcaklık nerede kaydedilmiştir?
        loading
        SON DAKİKA