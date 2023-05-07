İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

A) Çin

B) Japonya

C) ABD

D) Yeni Zelanda

CEVAP: D