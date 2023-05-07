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    • 07.05.2023 23:09
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    • 07.05.2023 23:14
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    İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de yeni bölüm heyecanı start verdi. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümünde sorulan bir soru izleyicileri yine ekran başına kilitledi. İşte binlerce kişinin merak ettiği sorunun cevabı haberimizde...

    Milyoner’de merak edilen Madrid sorusu!

    İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?

    A) Çin

    B) Japonya

    C) ABD

    D) Yeni Zelanda

    CEVAP: D

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    Haberler Televizyon İspanya'nın başkenti Madrid'den Dünya'nın merkezine doğru dümdüz bir çukur kazıp merkezden sonra da aynı doğrultuda yukarı doğru kazmaya devam ederek, tekrar yüzeye nereden çıkarız?
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