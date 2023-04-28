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    • Televizyon
    • 29.04.2023 00:23
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    • 29.04.2023 00:39
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    Barbaros Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti!

    Sezonun çok konuşulan dizisi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 14. Bölümüyle büyük ilgi gördü. Barbaros’un ilk kez Gülayşe’ye aşkını itiraf etmesi bölüme damga vurdu.

    takvim.com.tr
    Gülayşe ve Barbaros yüzleşti

    'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümünde; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla sarsıldı. Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi.



    Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi. Gülayşe'ye dut gibi âşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti.



    Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

    Ateş Kuşları'nın 14. Bölümünde; yıllar önce Menderes ve Nazmiye ile işbirliği yapıp suça ortak olan Çatal, kendisini kurtarmak için Şirin'i öne sürdü. Çatal, Barbaros'un annesi Şirin'i ele vermeyeceğini ve annesini korumak uğruna kendisinin de bu davadan sıyrılacağını düşündü.

        Ancak işler onun umduğu gibi ilerlemedi ve ikilinin konuşmasına Şirin de katıldı.

        "ŞÜPHELİMİZİN ADI ŞİRİN TUNALI"
        Çatal, Şirin'e "Bebeği anasının koynundan kimin çekip aldığını söyle!" dediğinde Şirin'in ağlayarak yere çökmesiyle suçlu olduğundan emin olan Barbaros, büyük bir şok yaşadı ve savcıyı arayarak "Eyüboğlu davasında bir şüphelimiz daha var, Şirin Tunalı!" dedi.

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        Haberler Televizyon Barbaros Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti!
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