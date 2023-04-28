Barbaros Gülayşe’ye aşkını böyle itiraf etti!

'Ateş Kuşları'nın 14. Bölümünde; Gülayşe, hayatında ilk kez Ateş Kuşları dışında birine güvenmişken, Barbaros'un polis çıkmasıyla sarsıldı. Barbaros, Gülayşe'yi ilk gördüğü günü, o günden beri onun sokak çocuğu olduğunu bildiğini ve tek amacının çocukları Çatal'ın elinden kurtarmak olduğunu söyledi.





Gülayşe, Barbaros'tan uzak durmak istediğini ve bir daha onun karşısına çıkmaması gerektiğini söyledi. Gülayşe'ye dut gibi âşık olduğunu haykıran Barbaros, ne kadar af dilese de Gülayşe gitmeyi tercih etti.