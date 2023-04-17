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    • 17.04.2023 11:09
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    • 17.04.2023 11:09
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir meydan okuyor! İşte yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar...

    Oktay Kaynarca (Cezayir), Ebru Özkan Saban (Leyla), Pelin Akil (Firuze), Ali Seçkiner Alıcı (Kurban Baba), Hakan Karahan (Dumrul) gibi başarılı isimlerin kadrosunda yer aldığı Ben Bu Cihana Sığmazam’ın merakla beklenen 27. bölümüne dair detayları ortaya çıktı. ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisinin yeni bölümüne Cezayir damgasını vurdu. İşte yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar...

    takvim.com.tr
    Cezayir meydan okuyor!

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 27. bölümüne dair detayları ortaya çıktı.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.

    Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.

        Cezayir ise daha önce elinden kaçırdığı Tatavlalı'nın canını almak için Tatavlalı'nın mekanına sert bir baskın düzenler. Baskın sırasında Cezayir, kendi ekibinde bir hain olduğunu anlar.

        Cezayir, içindeki vicdani yükten kurtulmak ve daha çok zor durumda kalmamak için Leyla'ya ağabeyinin ölümüyle ilgili gerçekleri anlatır. Bu itiraf üzerine bugüne kadar her şeyi sineye çeken Leyla, ailesini derinden etkileyecek bir karar almanın eşiğine gelir.

        Tatavlalı hangi çeteyle müttefik olmaya çalışır ve bu çete liderinin Tatavlalı'dan istediği şey nedir? Leyla, Cezayir'den duyduklarından sonra ailesiyle ilgili nasıl bir karar alacaktır? Firuze, Tatavlalı'nın hain planından kurtulabilecek mi? Cezayir'in ekibindeki hain kimdir?
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        Karmod
        Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir meydan okuyor! İşte yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar...
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