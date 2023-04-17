Ben Bu Cihana Sığmazam 27. bölüm detayları ortaya çıktı: Cezayir meydan okuyor! İşte yeni bölümden ipuçları ve fotoğraflar...

Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın merakla beklenen 27. bölümüne dair detayları ortaya çıktı.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cezayir, Kayıkçı'nın Bekir'in ölüm anına ilişkin fotoğrafları aile üyelerine ve emniyete gönderdiğini öğrenir. Cezayir, meclisini toplar ve Kayıkçı'ya meydan okumaya karar verir.
Tatavlalı, Cezayir'in karşısına daha güçlü çıkabilmek ve sokaklara yeniden hakim olabilmek için ülkenin en güçlü çetesiyle ittifak kurmaya çalışır. Çete lideri Tatavlalı'yla bir araya gelmek için Tatavlalı'yı zorlayacak bir şart ortaya koyar. Tatavlalı, bu planlarını sürdürürken bir yandan Cezayir'in dikkatini dağıtmak ve ona zarar vermek için Firuze'yi hedef alır.