31 Mart 2023 Yemekteyiz puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, bu hafta kim kazandı? 50 bin TL'lik ödülün sahibi...

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 31 Mart 2023 puan durumu haftanın finaline gelinirken merakla araştırılmaya başlandı. Her Cuma bir yarışmacı 50 bin TL'lik ödülün sahibi oluyor. Peki bu hafta kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün kim birinci oldu? İşte 31 Mart 2023 Cuma Yemekteyiz yarışmacıları ve verdikleri puanlar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ VE 50 BİN TL'LİK ÖDÜLÜN SAHİBİ KİM OLDU?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz belli olmadı. Zuhal Topal'ın oylarının eklenmesi ile 50 bin TL'lik ödülün sahibi ilerleyen saatlerde belli olacak. Puan durumu netleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI (27 MART - 31 MART 2023)
Barış Bey 1. Gün Yarışmacısı
Tülay Hanım 2. Gün Yarışmacısı
Sema Hanım 3. Gün Yarışmacısı
Salim Bey 4. Gün Yarışmacısı
Bermal Hanım 5. Gün Yarışmacısı