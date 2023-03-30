Yüz Yıllık Mucize her hafta Perşembe akşamı Star TV'de izleyicisiyle buluşacak. İkinci bölümü bu akşam saat 20:00'da yayınlanacak olan dizinin hikayesi merak uyandırdı. Peki Yüz Yıllık Mucize dizisi hikayesi gerçek mi, hangi dönemi anlatıyor? Yüz Yıllık Mucize nerede çekildi, hangi il, ilçede?
YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in -son ismiyle Kemal'in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.
Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika'nın hiç ummadığı anda yolu Kemal'le kesişir.
Harika'nın iyi bir hikaye bulmaya, Kemal'in de yükünden kurtulup hikayesini anlatmaya ihtiyacı vardır. İkisinin de hayatları birbirleriyle tanıştıktan sonra ummadıkları şekilde değişecektir.
YÜZ YILLIK MUCİZE HİKAYESİ GERÇEK Mİ, HANGİ DÖNEMİ ANLATIYOR?
Dizinin hikayesinin uyarlama olup olmadığı henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin detaylar geldikçe haberimizde eklenecektir.
Ayrıca dizi fantastik kurgusu ve alışılmışın dışında hikayesiyle ilgi çekmiş durumda. Dizi Kurtuluş Savaşı ve günümüzde geçiyor.
YÜZ YILLIK MUCİZE OYUNCULARI
OGM Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği ve yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı, Nuran Evren Şit'in kaleme aldığı Yüzyıllık Bir Mucize'nin oyuncu kadrosunda Birkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra yer alıyor.