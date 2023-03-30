Yüz Yıllık Mucize dizisi hikayesi gerçek mi, hangi dönemi anlatıyor? Yüz Yıllık Mucize nerede çekildi, hangi il, ilçede?

YÜZ YILLIK MUCİZE 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ali Tahir (Birkan Sokullu) Sakarya Cephesi'nde savaşırken şehit düşer. Defnedilmek üzereyken yaşanan bir mucize ona yeniden hayat verir. Ancak bu mucize Ali Tahir'in hiç yaşlanmamasına neden olur. 130 yıllık yaşamına çok şey sığdıran Ali Tahir için hayatına devam etmek daha da zorlaşır. Ali Tahir'in -son ismiyle Kemal'in- sırrını bilen tek kişi ise çocukluğundan beri tanıdığı Turgut (Necip Memili) olmuştur.

Asıl mesleği avukatlık olan ama yazmaya heves duyan ve ilk romanını yazmak için uğraşan Harika (Ebru Şahin) ise halası Süreyya (Zerrin Tekindor) tarafından büyütülmüştür ve halaları, kardeşi ve kuzenleriyle birlikte 8 kadın aynı evde yaşamaktadır. Evden romanını yazmak için ayrılan Harika'nın hiç ummadığı anda yolu Kemal'le kesişir.