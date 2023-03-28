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    • 28.03.2023 22:38
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    Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sayenizde hakim değilim artık”

    ATV ekranlarının sevilen dizisi Aldatmak’ın merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Mustafa Uğurlu, Ercan Kesal ve Vahide Perçin’in yer aldığı fragmana Vahide’nin “Sayenizde hakim değilim artık” sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Sayenizde hakim değilim artık”

    Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisinin yeni bölüm fragmana Vahide'nin "Sayenizde hakim değilim artık" sözleri damga vurdu.

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
    Ozan, annesine yapılan saldırının arkasındaki ismin Tarık çıkmasıyla babasına karşı gözünü karartmıştır.

    Ölümle burun buruna gelen Tarık'ın yalnızca Güzide'den değil, gizli düşmanlardan da korkması gerektiğinden haberi yoktur. Çünkü düşman aslında çok yakınındadır.

    Atlattığı tehlikelerin üzerine daha da güçlenen Güzide, hayatını tehdit edecek kadar alçalmış olan Tarık'a karşı kendini beklenmedik bir ittifak içinde bulur.
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        Haberler Televizyon Aldatmak 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Sayenizde hakim değilim artık”
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