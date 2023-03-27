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    • 28.03.2023 01:18
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    • 28.03.2023 01:25
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    Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annem babamı öldürdü Elif!”

    Başrollerinde Berk Oktay, Seray Kaya ve Esra Dermancıoğlu’nun yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları ATV ekranlarında izleyici ile buluşan dizinin yeni bölüm fragmanına Dila’nın “Annem babamı öldürdü Elif!” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı...

    takvim.com.tr
    “Annem babamı öldürdü Elif!”

    ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Dila'nın "Annem babamı öldürdü Elif!" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır.

    Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder.

    Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler.

        Gülümser ve Eşref olaya el atar. Barıştırmak için çıktıkları yolda bu defa da onlar ters düşüp kavga ederler.

        Dila yeni biriyle tanışır ve adama yakın olabilmek için kendi hakkındaki gerçekleri çarpıtır. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını görür, ona engel olmak isterken Ümran'ı karşısına almış olur.

        Ümran, Yasemin'e tuzak kurup onu susturur. Elif bunu fark eder ve Fırat'a gerçekleri, öz babasının Cemil olmadığını anlatmaya karar verir.
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            Haberler Televizyon Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annem babamı öldürdü Elif!”
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