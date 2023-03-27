Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı: “Annem babamı öldürdü Elif!”

ATV'nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 28. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi nefes kesen fragmana Dila'nın "Annem babamı öldürdü Elif!" şeklindeki sözleri damga vurdu.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Elif, Yasemin'in sözleri üzerine Fırat'ın, Cemil'in öz oğlu olmadığını düşünmeye başlar. Bir olasılık da olsa emin olmadan Fırat'a bir şey söylememeye kararlıdır.
Elif araştırmaya başlar ve Cemil'den dinlediği tanışma hikayesini, Ümran'dan duyunca bambaşka hikayeler olduğunu fark eder.
Fırat'ın öz babası, Kenan'ın bıraktığı mektubu bulmasıyla şüpheleri daha da artar ve Ümran'la yüzleşir. Bu sırada Fulya ve Alper evlendikten sonra yaşamak istedikleri hayatla ilgili ters düşüp ayrılığın eşiğine gelirler.