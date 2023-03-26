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    • 26.03.2023 23:04
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    • 26.03.2023 23:04
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    Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!"

    Salı akşamlarının vazgeçilmezi Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!" sözleri damga vurdu. İşte ATV’nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!

    Salı akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!" sözleri dikkat çekti.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti.

    Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.

    Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza almaması için gerçeklerin peşine düştü. Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşündü planlama yaptı ve harekete geçti.

        Sonunda Cezayir, Orhan'ın bulunduğu eve baskın yaptı ve onu buldu. Orhan tahmin ettiği gibi ölmemişti ve hayattaydı.

        Bu Leyla için büyük bir adımdı. Orhan emniyet güçlerine teslim edildi. Leyla özgürlüğüne kavuştu ve ailesinin yanına geri döndü.

        Cezayir'le girilen bir çatışmada oğlunun öldüğünü sanan Sabit, eski hesabı kapatmak için Cezayir'i en hassas yerinden vurmak için harekete geçti ve Suna'nın başına silah dayadı.
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            Haberler Televizyon Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!"
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