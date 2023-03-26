Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!"

Salı akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!" sözleri dikkat çekti.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti.