Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!"

Salı akşamları ATV ekranında izleyici ile buluşan Ben Bu Cihana Sığmazam 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni fragmanda "Ailemin yanında durduğum sürece o fırtına hiç dinmeyecek!" sözleri dikkat çekti.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cezayir, kendi mekanından Tatavlalı ve Tito tarafından kaçırılan Bassilius'u yakalamak için harekete geçti. Amaç abisini öldüren kayıkçı ile ilgili bilgi öğrenmekti.
Cezayir, Bassilius'un izini buldu fakat kaçışına engel olamadı. Bassilius bağlı olduğu şebekenin adamları tarafından deniz yoluyla İsrail'e kaçmak için yola çıktı.
Cezayir, Orhan'ın ölümüyle suçlanan Leyla'nın ağır bir ceza almaması için gerçeklerin peşine düştü. Orhan'ın hayatta olma ihtimalini düşündü planlama yaptı ve harekete geçti.