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    • Televizyon
    • 30.01.2023 19:12
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    • 30.01.2023 19:12
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    Kuruluş Osman 115. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir!

    Burak Özçivit’in başrolü üstlendiği Kuruluş Osman 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. ATV’nin reyting rekorları kıran dizisinin yeni bölüm fragmanına Osman Bey’in “Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir!” sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 115. bölüm 2. fragmanı...

    takvim.com.tr
    Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir!

    Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın merakla beklenen 115. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Sosyal medyada da büyük ses getiren fragmana Osman Bey'in "Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir!" sözleri damga vurdu.

    GÜNLER DEĞİŞİYOR BİRİNCİ DEĞİŞMİYOR!
    atv, 25 Ocak'ta yayınladığı dizi ve programlarıyla, Kantar Medya tarafından yayınlanan ilk 100 yapım listesinin tüm kategorilerine yine birinciliklerle adını yazdırdı.

    Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 114. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

    #TürkBoyunEğmez etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

    Gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %11,29 izlenme oranı ve %26,40 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de %7,83 izlenme oranı ve %21,39 izlenme payı ve 20+ABC1'de %10,06 izlenme oranı ve %23,52 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci sıraya yerleşirken, dizinin bölüm özeti ise yine tüm kategorilerde üçüncü sıraya yerleşti.

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    Haberler Televizyon Kuruluş Osman 115. bölüm 2. fragmanı nefes kesti: Beylik sadece cenk meydanında olmak değildir!
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